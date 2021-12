Ascolti TV 17 dicembre | L' Eredità sbaraglia tutti con il ' regista' Mattia | sospiro di sollievo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Venerdì a dir poco entusiasmante per Rai e Mediaset visto che entrambe hanno arricchito i palinsesti con un sacco di trasmissioni imperdibili e che hanno giovato aglitv. In prima serata Alfonso Signorini ha annunciato l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Aldo Montano, condito dalle lacrime dell'amico Manuel Bortuzzo. Ma chi ha regalato emozioni al pubblico spettatore già nel Preserale è stato l'imbattibile Flavio Insinna! Nella puntata del 17de L', il conduttore romano ha annunciato la lieta notizia al campione di turno che è riuscito ad incassare una grossa vincita che lo ha portato a fare una serie di grandi respiri diTV ieri 17: Grande Fratello Vip e l'addio di Aldo Montano Ad arricchire questo venerdì sera ci hanno ...

Redazione Sorrisi Rai1 The Voice Senior : 3.553.000 spettatori (share 18,7%). Canale5 Grande Fratello Vip : 2.989.000 spettatori (share 19,6%). Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid: 945.000 ... Ascolti tv di venerdì 17 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5, i dati Auditel. The Voice Senior contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera? Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 17 dicembre hanno visto The Voice Senior primeggiare con 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share, mentre su Canale5 Grande Fratello Vip ha totalizzato ...