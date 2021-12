(Di sabato 18 dicembre 2021)TV – Ieri sera, venerdì 17, ilVip si è dovuto scontrare con Theandato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i datiVip,Rai1 The: 3.553.000 spettatori (share 18,7%). Canale5Vip: 2.989.000 spettatori (share 19,6%). Italia1 Le Iene presentano: Due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? - AlessioLT : RT @FanelliEmanuela: Grazie per aver premiato con gli ascolti la prima puntata di “Simonetta, la truccatrice della Magnani”, questa piccola… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventottesima puntata: auditel del 17 dicembre, Signorini contro The Voice Senior… - Paola32244492 : @divanomat L ‘attore ! Neppure bravo ! Lo chiamerei imbonitore ,tutti estasiati a sentire le balle che diceva ! Mi… - AnnaRDelorenzo : RT @GassmanGassmann: Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Grande

Redazione Sorrisi Rai1 The Voice Senior : 3.553.000 spettatori (share 18,7%). Canale5Fratello Vip : 2.989.000 spettatori (share 19,6%). Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid: 945.000 spettatori (share 6,2%). Rete4 Quarto Grado : 926.000 spettatori (share 5,4%). Rai3 ...Questi glitv di ieri relativi alla prima serata: Rai Uno " The Voice Senior: 3.553.000 spettatori e il 18.7% di share; Canale 5 "Fratello Vip: 2.989.000 spettatori e il 19.6% di ...Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventottesima puntata: auditel del 17 dicembre 2021, Alfonso Signorini contro The Voice Senior.Ascolti tv 17 dicembre: vince in valori assoluti The voice senior. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!