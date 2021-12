Ascolti 17 dicembre | ecco quanto ha fatto la 28^ puntata del Grande Fratello Vip

(Di sabato 18 dicembre 2021) Parliamo di. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 28^delVip che ha visto uscire Aldo Montano. In nomination (il televoto NON è eliminatorio) sono finiti Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e la coppia Urtis-Marini. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel, Giacomo e Valeria. #GFVIP pic.twitter.com/XLCeIfUsTa —(@) December 18, 2021 Su Rai 1 la quartadella nuova stagione di The Voice Senior ha registrato un netto di 3.557.000 telespettatori, share 18,67%. Il reality di Canale 5 ha ...

Redazione Sorrisi Rai1 The Voice Senior : 3.553.000 spettatori (share 18,7%). Canale5 Grande Fratello Vip : 2.989.000 spettatori (share 19,6%). Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid: 945.000 ...