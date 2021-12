Ascoli-Cremonese | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021)oggi dalle 14.00 al “Del Duca”, per la 18a giornata del campionato diB 21-22. Entrambe leaspirano a posizioni di classifica migliori, motivo per il quale occorre oggi non mancare l’appuntamento con la vittoria. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità diLa formazione marchigiana approccia la gara odierna, dopo la sconfitta subita sabato scorso al “Tombolato” contro il Cittadella per 2-0 (doppietta di Baldini per la squadra veneta). La caduta degli uomini di Sottil, ha interrotto un bel filotto di risultati positivi, costituito da 3 vittorie (LR Vicenza, Pordenone, Reggina) e 3 pareggi (Pisa, Monza, Parma). Prima dell’incontro odierno, l’vanta in ...