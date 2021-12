Arresto Mesina | era solo | non ha opposto resistenza

(Di sabato 18 dicembre 2021) Era in casa da, a Desulo (Nuoro) e non ha, non era armato ma è stato trovato in possesso di seimila euro in contanti Graziano, l'ex primula rossa del banditismo sardo ...

carlosibilia : Un grande risultato dei @_Carabinieri_ del Ros, con il supporto del Gis, dei militari del comando di Nuoro e dei Ca… - Bianca34874951 : RT @RobertoRenga: L'arresto di Graziano Mesina ci riporta subito al 1970, l'anno di Messico e nuvole e dello scudetto del Cagliari. Tifosis… - AgenziaOpinione : CARABINIERI – ROMA * ARRESTO GRAZIANO MESINA: GENERALE LUZI, « ESPRIMO I COMPLIMENTI AI COMPONENTI DEL ROS, DEL COM… - PoliticRetwitt : RT @carlosibilia: Un grande risultato dei @_Carabinieri_ del Ros, con il supporto del Gis, dei militari del comando di Nuoro e dei Cacciato… - GiornaleLORA : Arresto Latitante Mesina complimenti del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen.C.A. Teo Luzi -

Ultime Notizie dalla rete : Arresto Mesina

... non era armato ma è stato trovato in possesso di seimila euro in contanti Graziano, l'ex ... generale Angelosanto, nel corso della conferenza stampa a Cagliari dopo l'del latitante di ...Ora, a distanza di poco meno di un anno e mezzo, il nuovo. Nascosto a casa di una coppia di amiciè stato rintracciato nell'abitazione di una coppia di amici, a Desulo (Nuoro). Non si ...Questa mattina è stato rintracciato e arrestato, dopo più di un anno di ricerche, il celebre latitante Graziano Mesina. Il Generale Pasquale Angelo Santo, in una conferenza stampa tenutasi poco fa, ha ...Fine della corsa per Graziano Mesina. Il 79enne, conosciuto pure come Grazianeddu, è stato arrestato nella notte a Desulo, in ...