Arrestato nella notte il Latitante Graziano Mesina

(Di sabato 18 dicembre 2021) : eradal 2020 l’ex bandito sardo era scomparso dopo la condanna per traffico internazionale di droga. E’ stato rintracciato a casa di una coppia di amici, che sono stati arrestati per favoreggiamento I carabinieri del Ros, assieme a quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello

Non era armato e aveva 6.000 euro Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardodai carabinieri del Ros. Lo ha reso noto il comandante,gen. Angelosanto,conferenza stampa ...L'ARRESTO - "Quando lo abbiamoha alzato gli occhi al cielo, sembrava che stesse ... aveva ottenuto la grazia nel 2004 facendo così rientrosua casa di Orgosolo, nel cuore della ...Un arresto nella zona della stazione di Pontedera per spaccio di hashish e marijuana. In manette è finito un nigeriano di 38 anni. I carabinieri della stazione di Pontedera hanno rinvenuto diverse dos ...Con l'arresto di Graziano Mesina restano quattro i latitanti di massima pericolosità ricercati dalle forze dell’ordine italiane. Si tratta di due boss di Cosa Nostra (Matteo ...