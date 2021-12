Arrestato l' ex bandito sardo Graziano Mesina | era latitante da un anno e mezzo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una storia lunga per un personaggio che ha legato la sua vita al carcere e alla latitanza con poche fasi dell'esistenza tranquille e in libertà. I carabinieri del Ros, assieme a quelli del Gis, del ...

Advertising

ilpost : È stato arrestato l’ex bandito Graziano Mesina, latitante dal 2020 - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Di nuovo in manette il bandito sardo più celebre: ventidue evasioni, dieci riuscite - SolariPonti : RT @RSInews: Arrestato il bandito Graziano Mesina - Il criminale sardo 79enne era latitante dal 2020 - Era nascosto nel Nuorese https://t.c… - RSInews : Arrestato il bandito Graziano Mesina - Il criminale sardo 79enne era latitante dal 2020 - Era nascosto nel Nuorese… - Loris74411866 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato bandito

Graziano Mesina, l'exsardo scomparso dopo la condanna per traffico internazionale di droga, è stato. Era latitante dal 202o, i carabinieri del Ros insieme a quelli del Gis, del Comando provinciale di ...... hanno rintracciato enel corso della notte Graziano Mesina , latitante da luglio 2020. L'... nel Nuorese, per notificargli la sentenza, l'exè scomparso. Ora, a distanza di poco meno ...Questa mattina è stato rintracciato e arrestato, dopo più di un anno di ricerche, il celebre latitante Graziano Mesina. Il Generale Pasquale Angelo Santo, in una conferenza stampa tenutasi poco fa, ha ...Fine della corsa per Graziano Mesina. Il 79enne, conosciuto pure come Grazianeddu, è stato arrestato nella notte a Desulo, in ...