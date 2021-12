Arrestato il noto latitante Graziano Mesina: deve scontare 24 anni (Di sabato 18 dicembre 2021) Arrestato stanotte Graziano Mesina, latitante dal luglio 2020. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri del Ros Hanno collaborato anche gli uomini del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori ‘Sardegna’. Graziano Mesina (foto Facebook)È stato fermato a Desulo, nel nuorese, ospitato da una coppia di coniugi, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, scrive l’Agi. Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione. Esponente di spicco del bandidismo sardo, oggi ha 78 anni ed è ritenuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Nella sua lunga carriera criminale è famoso anche per alcune ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021)stanottedal luglio 2020. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri del Ros Hanno collaborato anche gli uomini del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori ‘Sardegna’.(foto Facebook)È stato fermato a Desulo, nel nuorese, ospitato da una coppia di coniugi, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, scrive l’Agi.una condanna a 24di reclusione. Esponente di spicco del bandidismo sardo, oggi ha 78ed è ritenuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Nella sua lunga carriera criminale è famoso anche per alcune ...

