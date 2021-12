Arrestato il latitante Graziano Mesina, ora deve scontare una condanna a 24 anni (Di sabato 18 dicembre 2021) Rintracciato e Arrestato Graziano Mesina, l ’ ex primula rossa del Supramonte, finito nella lista dei sei latitanti più ricercati d’Italia alla stregua di Matteo Messina Denaro e Attilio Cubeddu. Nel corso della notte i carabinieri del Ros, hanno tratto in arresto Mesina. latitante dal luglio 2020, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari. Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d’appello di Cagliari. L’ex primula rossa del banditismo sardo, 78 anni, protagonista di clamorose evasioni, si era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Rintracciato e, l ’ ex primula rossa del Supramonte, finito nella lista dei sei latitanti più ricercati d’Italia alla stregua di Matteo Messina Denaro e Attilio Cubeddu. Nel corso della notte i carabinieri del Ros, hanno tratto in arrestodal luglio 2020, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari.unaa 24di reclusione che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d’appello di Cagliari. L’ex primula rossa del banditismo sardo, 78, protagonista di clamorose evasioni, si era ...

