Arrestato Graziano Mesina | l’ex primula rossa del banditismo era latitante da 17 mesi | si nascondeva a casa di una coppia a Desulo

(Di sabato 18 dicembre 2021) È durata 17la latitanza di“Grazianeddu”. Nella notte, i carabinieri del Ros lo hanno individuato ementre era nascosto nell’abitazione di una, in provincia di Nuoro: nei confronti dei due, indagati per favoreggiamento, potrebbero scattare provvedimenti.delsardo era irreperibile dal 3 luglio del 2020, quando fuggì dalla sua abitazione di Orgosolo prima di dover tornare in carcere per scontare in via definitiva 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Ora si trova nella caserma di Nuoro e – secondo quanto riferiscono all’Ansa i suoi legali – lo starebbero trasferendo nel carcere nuorese ...