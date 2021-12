Advertising

Agenzia_Ansa : Arrestato dai carabinieri il super latitante Graziano Mesina. È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a… - _Carabinieri_ : Successo investigativo dei #Carabinieri del #ROS che a Desulo (NU) hanno arrestato Graziano Mesina, ricercato dal 2… - SkyTG24 : Arrestato Graziano Mesina: latitante da luglio 2020, deve scontare una condanna a 24 anni - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Mesina arrestato a Desulo dopo 1anno e mezzo di latitanza,deve scontare 30anni di carcere per associazione finalizzata… - delluccimarco1 : Arrestato Graziano Mesina, era tra i 6 superlatitanti italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Graziano

Mesina, il piu' famoso esponente del banditismo sardo, e' statodai carabinieri del Ros durante un blitz notturno. "Grazianeddu" si nascondeva a casa di una coppia di conoscenti a ...ROMA. Rintracciato eMesina, l ' ex primula rossa del Supramonte, finito nella lista dei sei latitanti più ricercati d'Italia alla stregua di Matteo Messina Denaro e Attilio Cubeddu. Nel corso della ...Roma, 18 dic. "Con l'arresto del latitante Graziano Mesina si conclude un'eccellente operazione da parte dell'Arma dei Carabinieri che ha coinvolto il Ros, il C ...I rapimenti in Sardegna, i contatti con Epaminonda e Turatello a Milano, l'arresto del 1985 e le evasioni. Ancora oggi Graziano Mesina è nella lista dei latitanti di massima .... Confesserà poi ai gio ...