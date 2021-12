Arrestato Graziano Mesina detto Gratzianeddu | l’ex primula rossa era latitante di “massima pericolosità”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 dicembre 2021)del banditismo sardoè stato: un’operazione dei Carabinieri nella notte lo ha catturato dopo un anno di latitanza, iniziato il giorno della sua definitiva condanna in Cassazione., che ha trascorso nel complesso già 40 anni di vita in carcere, deve affrontare una nuova condanna a 24 anni di reclusione.è statodopo 12 mesi di latitanza Si aggiunge un nuovo capitolo alla storia del più famoso bandito sardo:è statodopo 12 mesi di latitanza. Lo scorso luglio 2020 la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna per associazione a delinquere specializzata nel ...