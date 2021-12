Arrestato 49enne italiano per pedopornografia (Di sabato 18 dicembre 2021) Arrestato 49enne italiano della provincia di Ancona deteneva oltre 1 milione di foto/video pedopornografici Arrestato 49enne italiano provincia di Ancona deteneva oltre 1 milione di foto/video pedopornografici La Polizia di Stato di Ancona ha tratto in arresto un cittadino di 49 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione di oltre 1.000.000 files e video Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021)della provincia di Ancona deteneva oltre 1 milione di foto/video pedopornograficiprovincia di Ancona deteneva oltre 1 milione di foto/video pedopornografici La Polizia di Stato di Ancona ha tratto in arresto un cittadino di 49 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione di oltre 1.000.000 files e video

