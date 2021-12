Arisa | la rivelazione spaventa i fan | “Sono in crisi”

(Di sabato 18 dicembre 2021) La cantantesui social confessa ai fans il suo stato d’animo. “in. Vediamo che succede” ha ammesso. Sta per chiudersi l’esperienza dia Ballando con le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

euxjt99 : RT @Cinguetterai: Stupendo, strepitoso, magnifico, bellissimo. Sia il ballo sia la nuova canzone di Arisa, #Altalene. @ARISA_OFFICIAL e @Vi… - nagia59 : RT @DAENERYS000000: Arisa è una donna e una professionista completa... Bellissima scoperta e rivelazione... #BallandoConLeStelle - euxjt99 : RT @DAENERYS000000: Arisa è una donna e una professionista completa... Bellissima scoperta e rivelazione... #BallandoConLeStelle - DAENERYS000000 : Arisa è una donna e una professionista completa... Bellissima scoperta e rivelazione... #BallandoConLeStelle - kurapikabestboy : @reflektalyst @nuggets284 cavolo non volevo lo scoprissi così ma sì sono arisa?? spero resteremo amici dopo questa rivelazione?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa rivelazione

Chi vince? Secondo i sondaggi online la coppia favorita potrebbe essere quella composta dae ... Lei, 85 anni suonati, è la veradell'anno. Più o meno dello stesso parere anche gli ......il successore di Gilles Rocca nell'appassionante gara a 6 tra le coppie formate dai favoriti"...per il podio Sabrina Salerno " Samuel Peron e quella che si è dimostrata come la vera...La cantante Arisa sui social confessa ai fans il suo stato d'animo. "Sono in crisi. Vediamo che succede" ha ammesso.Appuntamento conclusivo per il talent show popolato da ballerini Vip. Milly Carlucci presenta l'ultima puntata di Ballando con le Stelle che svelerà il vincitore della sedicesima edizione. Noi e i nos ...