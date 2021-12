Apple Music Voice Plan | nuovo aggiornamento iOS 15 2

(Di sabato 18 dicembre 2021) MILANO –è ora disponibile con l’di iOS 15.2. La nuova esperienzaale, pensata per funzionare esclusivamente con Siri, ad un costo di appena € 4,99 al mese.offre accesso al catalogo completo di 90 milioni di brani, decine di migliaia di playlist, incluse centinaia di nuovissime playlist pensate per stati d’animo e attività, mix personalizzati e stazioni dedicate a generi specifici, oltre alla pluripremiataRadio. È possibile iscriversi al pianoattraverso Siri, semplicemente dicendo: “Ehi Siri attiva il mio periodo di prova ...

Ovviamente,rimane un attore di tutto rispetto sul mercato, con 70 milioni di abbonati (stimati) nel 2020 (YouTubene ha circa 50 milioni, Amazon55 milioni). Ma i tre grandi sono ...La versione digitale dell'album 'Rock and Roll Heroes' è ascoltabile su Spotify,, Youtubee iTunes e accessibile tramite la landing page https://marketing.velvetmedia.it/vinile , ...MILANO - Apple Music Voice Plan è ora disponibile con l’aggiornamento di iOS 15.2. La nuova esperienza musicale, pensata per funzionare esclusivamente con ...In questo podcast: tra gioie e dolori, tra meraviglie e sconsolati appelli, riviviamo insieme il 2021 di Apple.