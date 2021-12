Ancelotti | Con il PSG sfida entusiasmante

Advertising

zazoomblog : Ancelotti e le assenze: Rosa ampia con il virus bisogna convivere - #Ancelotti #assenze: #ampia #virus - PowerBaldax : @SostienePereir5 @pianetagenoa La situazione non sarebbe cambiata nemmeno con Guardiola, Ancelotti o altri di simil… - SandroSca : @kravotz Sono convinto che dopo 3 finali perse UCL (4 in UE) e gli anni all'Inter, Lippi sarebbe stato massacrato d… - YBah96 : RT @milan_corner: @AlexKensei77 La parte dove si ride di più è quando dice che a Napoli sono tutti con la squadra e a Milano si fanno polem… - AndreaLazzer : RT @milan_corner: @AlexKensei77 La parte dove si ride di più è quando dice che a Napoli sono tutti con la squadra e a Milano si fanno polem… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Con

Il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il CadiceNella conferenza di presentazione della partita contro il Cadice, il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha parlato degli ottavi di Champions LeagueDopo le positività al Covid-19 di Modric (ieri però già negativizzato) e Marcelo si sono aggiunte quelle di Asensio, Rodrygo, Lunin, Bale e del figlio di Carlo Ancelotti, Davide, in una settimana diff ...Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro il Cadice. L'allenatore dei blancos ha analizzato la situazioni dei casi Covid, la sfida di Champions contro il P ...