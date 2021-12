Amulet | obiettivo di elevare le competenze delle Pmi nei processi di lightweighting nei settori automotive | energia | aerospazio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sviluppare prodotti più leggeri per abbattere le emissioni di CO2. Un concetto semplice, ma ie le tecnologie necessarie a raggiungere risultati significativi sono sfide attuali e di grande complessità. Proprio di queste sfide si occupa il Progetto(Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT) che vede Clust-ER MECH – l’associazione Meccatronica e Motoristica della Regione Emilia-Romagna – come uno dei protagonisti all’interno di un consorzio internazionale di 13 organizzazioni provenienti da 10 Paesi europei e coordinate dall’Università Tecnica di Chemnitz. Il progetto, avviato nei giorni scorsi, ha un valore complessivo di 5 milioni di euro per la durata di 3 anni ed è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca ed innovazioneHorizon 2020. Uno degli obiettivi del progetto è quello ...

Advertising

zazoomblog : Amulet: obiettivo di elevare le competenze delle Pmi nei processi di lightweighting nei settori automotive energia… -

Ultime Notizie dalla rete : Amulet obiettivo

La Prima Pagina

" Vincere e partecipare adè un ottimo risultato e potrà generare valore per tutta la rete ... che ha l'di "esportare" le competenze europee in ambito lightweight ". Per lo ..." Vincere e partecipare adè un ottimo risultato e potrà generare valore per tutta la rete ... che ha l'di "esportare" le competenze europee in ambito lightweight ". Per lo ...Dopo 7 ko di fila torna la vittoria, il Teor dovra stare attento «Domani cercheremo di rendere la vita dura alla capolista» ...