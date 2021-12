Ama, netturbini dormivano al lavoro (Di sabato 18 dicembre 2021) Due netturbini sono stati sorpresi mentre dormivano negli spogliatoi. Il loro è stato un brutto risveglio: verranno sospesi Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 dicembre 2021) Duesono stati sorpresi mentrenegli spogliatoi. Il loro è stato un brutto risveglio: verranno sospesi

Advertising

sganga67 : @stellaverrengia @Meharo_Lorto @lageloni Invece c'era. Ricordo che in zona Delle Vittorie c'erano diversi furgoni d… - Pacificante : #netturbiniromani mi piacerebbe sapere che fine hanno fatto non se ne vede uno neanche a cercarlo con il lanternin… - AbracaBarna : Ho scritto della difesa “sghemba” della #Siracusano, ma questo sindacalista (sempre il solito) che difende i bonus… - LPincia : RT @HoaraBorselli: Roma invasa dai rifiuti. Secondo bonus Ama per i netturbini. Aumentano i rifiuti, aumentano i bonus. La meritocrazia fir… - Gian59342003 : RT @HoaraBorselli: Roma invasa dai rifiuti. Secondo bonus Ama per i netturbini. Aumentano i rifiuti, aumentano i bonus. La meritocrazia fir… -