Alvise Casellati | “‘Ernani’ è un’opera passionale che si presta alla mia natura”

(Di sabato 18 dicembre 2021) “è senza dubbio un capolavoro,che simoltomia”. Così il maestroracconta all’Adnkronos il suo debutto ieri sera al Teatro Municipale di Piacenza,direzione di, quinta opera di Giuseppe Verdi, in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave tratto da ‘Hernani’ di Victor Hugo. Spettacolo che ha visto anche debuttare nei panni del protagonista il tenore americano Gregory Kunde, accanto al soprano Francesca Dotto, anche lei per la prima volta nei panni di Elvira, mentre il baritono Ernesto Petti era Carlo V e il basso Evgeny Stavinsky, Silva. La regia, “rispettosa, tradizionale ma allo stesso tempo moderna”, spiega ...

