È partito alle 6.25 dal binario 4 di Stazione Centrale a Milano il Frecciarossa1000 numero 9292 che questa mattina ha inaugurato la nuova tratta ad Alta velocità Milano - Parigi. Il treno è atteso alla stazione di Parigi Gare de Lyon alle 13.22 effettuando, come fermate intermedie, Torino, Modane, Chambéry e Lione.

Ultime Notizie dalla rete : Alta velocità Alta velocità: partito il primo Frecciarossa Milano - Lione - Parigi È partito alle 6.25 dal binario 4 di Stazione Centrale a Milano il Frecciarossa1000 numero 9292 che questa mattina ha inaugurato la nuova tratta ad alta velocità Milano - Parigi. Il treno è atteso alla stazione di Parigi Gare de Lyon alle 13.22 effettuando, come fermate intermedie, Torino, Modane, Chambéry e Lione. Alle 7.26 un altro Frecciarossa ...

Alle 7.26 un altro Frecciarossa ...