Allerta Meteo Natale e Santo Stefano, le previsioni per il 25 e 26 dicembre 2021 in Italia: freddo e pioggia in arrivo (Di sabato 18 dicembre 2021) Allerta Meteo. Brutte notizie per Natale e Santo Stefano e, almeno per una volta, non dipendono dal Covid o dalle restrizioni. Si tratta, in realtà, delle condizioni Meteo che accompagneranno questi due giorni di festa tra sabato 25 e domenica 26 dicembre. Dapprima sarà la parte settentrionale della nostra Penisola ad essere colpita, dopo toccherà al resto d’Italia. Il cattivo tempo non risparmierà nessuna regione, o quasi. Sicuramente nei giorni che precedono il Natale, il Meteo continuerà ad essere clemente come in questi giorni. Tuttavia, a partire proprio dalla giornata del 24, le cose inizieranno a cambiare. Ci aspetta un tempo non proprio felice per le festività di Natale e Santo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021). Brutte notizie pere, almeno per una volta, non dipendono dal Covid o dalle restrizioni. Si tratta, in realtà, delle condizioniche accompagneranno questi due giorni di festa tra sabato 25 e domenica 26. Dapprima sarà la parte settentrionale della nostra Penisola ad essere colpita, dopo toccherà al resto d’. Il cattivo tempo non risparmierà nessuna regione, o quasi. Sicuramente nei giorni che precedono il, ilcontinuerà ad essere clemente come in questi giorni. Tuttavia, a partire proprio dalla giornata del 24, le cose inizieranno a cambiare. Ci aspetta un tempo non proprio felice per le festività di...

Advertising

MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Sab-Lun: fenomeni non significativi; Dom: nulla da segnalare… - CorriereCitta : Allerta Meteo Natale e Santo Stefano, le previsioni per il 25 e 26 dicembre 2021 in Italia: freddo e pioggia in arr… - _itsbabii_ : sta grandinando e l'allerta meteo la metteranno domani se tutto va bene - Raff_Napolitano : Allerta meteo #Campania: in arrivo gelate e forti raffiche di vento - zazoomblog : Puglia maltempo: sabato di allerta per vento fino a burrasca e forti mareggiate Protezione civile previsioni meteo… -