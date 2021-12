Allarme Covid, un’altra partita rinviata in Premier! (Di sabato 18 dicembre 2021) L’emergenza Covid-19 in Inghilterra torna a far tremare i club della Premier League. Anche la partita tra Aston Villa e Burnley, valevole per la diciottesima giornata, è stata rinviata. Il motivo? L’aumento di casi positivi al virus in giocatori e membri dello staff di entrambi i club. Aston Villa Burnley Premier League A dare la notizia è stato direttamente la squadra di casa, attraverso una nota ufficiale: “L’Aston Villa può confermare che l’incontro di Premier League di oggi con il Burnley è stato rinviato a causa di un aumento della quantità di risultati positivi nei test Covid-19 all’interno della nostra squadra” Notizia che ha del clamoroso, dal momento che solo Leeds United-Arsenal, fissata per stasera alle 18:30, sembra essere l’unica partita del campionato inglese destinata a ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) L’emergenza-19 in Inghilterra torna a far tremare i club della Premier League. Anche latra Aston Villa e Burnley, valevole per la diciottesima giornata, è stata. Il motivo? L’aumento di casi positivi al virus in giocatori e membri dello staff di entrambi i club. Aston Villa Burnley Premier League A dare la notizia è stato direttamente la squadra di casa, attraverso una nota ufficiale: “L’Aston Villa può confermare che l’incontro di Premier League di oggi con il Burnley è stato rinviato a causa di un aumento della quantità di risultati positivi nei test-19 all’interno della nostra squadra” Notizia che ha del clamoroso, dal momento che solo Leeds United-Arsenal, fissata per stasera alle 18:30, sembra essere l’unicadel campionato inglese destinata a ...

