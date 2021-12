Alla fine l’Atalanta non giocherà con la discussa maglia del Christmas match - Foto

Advertising

il_pucciarelli : Vanno alle loro feste di partito, poi però ci chiedono il voto antifascista. Non vanno nelle piazze dei lavoratori,… - iomatrix23 : Ad Highbury 0-3 !! Ma @javierzanetti alla fine.. chi l’aveva presa la maglia ? ?? #Inter #Materazzi #Zanetti #Henry - LauraGaravini : Vicina alla donna colpita con l'#acido a Roma e a tutte le #donne ancora oggi vittime di #violenza.Necessario un ca… - obamarti10_ : RT @cippiriddu: Confermate che alla fine di Gomorra la Salernitana rimane proprietà di Lotito? - sologiuma : @serebellardinel @forza_italia @fattoquotidiano Non si danno pace pur di incoronare il loro venerabile ormai alla f… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine

La Repubblica

...a guardare all'Austria per scongiurare il pericolo che cene e cenoni natalizi mettano il turbo... annuncia un Natale in quarantena per i No Vax, che dal 24 al 26 dicembre e per ladell'anno ...... ponendoad una latitanza durata 17 mesi. ' Grazianeddu ' è stato rintracciato dai carabinieri ...odierno - ha precisato ai militari il generale Luzi - e' stato possibile solo grazievostra ...Il sottosegretario alla Salute: Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza . Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa , intervenuto in diretta nella trasmissione 'UnoMat ...versilia; cronaca; Chiude in Passeggiata lo storico bar Orsi. La titolare: «È stato bello ma abbiamo restituito le chiavi» Anna Catanese, ultima titolare dello storico bar gela ...