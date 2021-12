ALL TOGETHER NOW, FINALE IN FAMIGLIA: MICHELLE HUNZIKER ACCOGLIE LA FIGLIA AURORA (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento della quarta edizione di “All TOGETHER Now – La musica è cambiata”. MICHELLE HUNZIKER ACCOGLIE la FIGLIA AURORA Ramazzotti per una FINALE in FAMIGLIA. Sul palco di “All TOGETHER Now” in scena il capitolo FINALE della sfida tra i 7 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio FINALE di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento della quarta edizione di “AllNow – La musica è cambiata”.laRamazzotti per unain. Sul palco di “AllNow” in scena il capitolodella sfida tra i 7 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premiodi 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 ...

