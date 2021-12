“All Together Now”, anticipazioni di domenica 19 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) domenica 19 dicembre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale della quarta edizione di “All Together Now – La musica è cambiata” Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della puntata Aurora Ramazzotti. Sul palco di “All Together Now” in scena il capitolo finale della sfida tra i 7 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma. Leggi anche –> andrea zenga e rosalinda un sabato ricco di adrenalina ecco lo spoiler video Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021)19in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale della quarta edizione di “AllNow – La musica è cambiata” Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della puntata Aurora Ramazzotti. Sul palco di “AllNow” in scena il capitolo finale della sfida tra i 7 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma. Leggi anche –> andrea zenga e rosalinda un sabato ricco di adrenalina ecco lo spoiler video Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro ...

