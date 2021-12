Alfonso Signorini | momento di sconforto per il conduttore | il weekend inizia male

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ilper. I dati sugli ascolti registrati nella serata di ieri al GF Vip 6, venerdì 17 dicembre, sono deludenti Dura batosta per. Al timone del GF Vip 6, l’amatissimonon è riuscito a fare la differenza sul piccolo schermo. Nella serata di venerdì 17 dicembre 2021, L'articolo proviene da Inews.it.

- - > Visto il prolungamento del programma , fino a marzo, i Vip, sono stati chiamati per rispondere alla domanda di. Il presentatore e giornalista ha chiesto ad ognuno di loro se ...Alex Belli , durante la puntata del 17 dicembre del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5 condotto dainsieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, decide di rendersi protagonista di un confronto faccia a faccia con Katia Ricciarelli, Biagio D'Anelli, Davide Silvestri e Jessica ...Prima fra tutti Eva .... Lei è Federica Calemme , la new entry del reality show condotto da Alfonso Signorini. I più affezionati al piccolo ...Alex Belli è l'ospite dell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", in cui decide di confrontarsi con quattro vipponi attualmente all'interno della casa.