Aldo Montano lascia il GF Vip | la reazione di Manuel Bortuzzo

(Di sabato 18 dicembre 2021) GF Vip.ha deciso dire la casa di Cinecittà: l’ex schermidore ha dato l’addio al suo amico, il quale non è riuscito a trattenere le sue emozioni.ha preso la decisione dire la casa del Grande Fratello Vip, evitando così il prolungamento. L’ex schermidore ha annunciato la sua scelta ad Alfonso Signorini e agli spettatori. (screenshot video)e Gianmaria Antinolfi, che nel corso dell’esperienza hanno stretto un forte legame con, non hanno potuto fare a meno di piangere per la scelta dell’amico. Nel frattempo, Soleil Sorge e Jessica Selassié sono tornare nella casa senza ...

Advertising

zazoomblog : Aldo Montano il campione gentiluomo: cosa ne pensa il web (VIDEO) - #Montano #campione #gentiluomo: #pensa - zazoomblog : Gf Vip Aldo Montano lascia la casa: Manuel Bortuzzo in una valle di lacrime - #Montano #lascia #casa: #Manuel - zazoomblog : Aldo Montano lascia il Grande Fratello Vip - #Montano #lascia #Grande #Fratello - onhurricane__ : RT @GioCellRed: Rare immagini di Alfonso Signorini nel suo camerino dopo aver saputo dell’abbandono di Aldo Montano: #gfvip - anitramare : RT @GioCellRed: Rare immagini di Alfonso Signorini nel suo camerino dopo aver saputo dell’abbandono di Aldo Montano: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

L'addio dial Grande Fratello Vip 6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno. Valle di lacrime per Manuel Bortuzzo , apparso distrutto alla conferma da parte del fidato amico ...Tanti i protagonisti della serata, ma su tutti, il vero vincitore è sicuramente. Esattamente come aveva dichiarato nelle ultime settimane, il campione olimpico ha deciso di mettere la ...Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, alcuni inquilini sono stati chiamati per decidere se restare nella Casa o uscire ...L'addio di Aldo Montano al Grande Fratello Vip 6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno. Valle di lacrime per Manuel Bortuzzo, apparso distrutto alla ...