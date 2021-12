Aldo Montano abbandona la casa per la famiglia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

L'addio dial Grande Fratello Vip 6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno. Valle di lacrime per Manuel Bortuzzo , apparso distrutto alla conferma da parte del fidato amico ...Tanti i protagonisti della serata, ma su tutti, il vero vincitore è sicuramente. Esattamente come aveva dichiarato nelle ultime settimane, il campione olimpico ha deciso di mettere la ...L'addio di Aldo Montano al Grande Fratello Vip 6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno. Valle di lacrime per Manuel Bortuzzo, apparso distrutto alla ...Aldo Montano ha dato prova di coerenza e lealtà al Grande Fratello Vip. Il concorrente più amato dal pubblico ieri ha abbandonato il reality ...