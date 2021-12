Alberto Matano, annuncio clamoroso in diretta: la notizia spiazza tutti (Di sabato 18 dicembre 2021) Per Milly Carlucci è iniziata la finalissima di "Ballando con le Stelle 2021". La conduttrice però, che si è sempre dimostrata impeccabile nel gestire i numerosi imprevisti del programma di Rai1, ha annunciato che nella puntata finale è stata costretta a fare a meno della presenza fisica del regista Luca Alcini e Alberto Matano, che fa parte del trio di opinionisti. Entrambi sono in quarantena. Milly Carlucci ha innanzitutto invitato tutti i telespettatori a supportare la propria coppia di finalisti preferita. Poi ha annunciato che Paolo Belli sarebbe stato il ballerino per una notte. Subito dopo si mostra incupita: "Questa è stata l'edizione della ripartenza ed ecco che nel momento in cui stiamo per tagliare il traguardo, il destino ci mette lo zampino. Questa sera abbiamo il nostro regista Luca Alcini in quarantena, che ci guarda da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021) Per Milly Carlucci è iniziata la finalissima di "Ballando con le Stelle 2021". La conduttrice però, che si è sempre dimostrata impeccabile nel gestire i numerosi imprevisti del programma di Rai1, ha annunciato che nella puntata finale è stata costretta a fare a meno della presenza fisica del regista Luca Alcini e, che fa parte del trio di opinionisti. Entrambi sono in quarantena. Milly Carlucci ha innanzitutto invitatoi telespettatori a supportare la propria coppia di finalisti preferita. Poi ha annunciato che Paolo Belli sarebbe stato il ballerino per una notte. Subito dopo si mostra incupita: "Questa è stata l'edizione della ripartenza ed ecco che nel momento in cui stiamo per tagliare il traguardo, il destino ci mette lo zampino. Questa sera abbiamo il nostro regista Luca Alcini in quarantena, che ci guarda da ...

giampiero661MJ : RT @fabiofabbretti: E con Alberto Matano in quarantena si chiude un'altra edizione di #BallandoConLeStelle nel (brutto) segno della pandemia - giampiero661MJ : RT @Cinguetterai: Medical drama fino all’ultima puntata. Solo stasera Maria Chiara Giannetta (#Blanca con Linneo), il regista Luca Alcini e… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: ?? Anche Alberto Matano, seppur negativo, così come Maria Chiara Giannetta sarà assente alla finale di #BallandoConLeStelle p… - Federic01996 : @micene_return @MauryKostanzo @CIAfra73 @OltreTv @famigliasimpson @Saimon194 scusate, ma poi sembra apposta oltre a… - Saimon194 : RT @TvCircle1: ?? Anche Alberto Matano, seppur negativo, così come Maria Chiara Giannetta sarà assente alla finale di #BallandoConLeStelle p… -