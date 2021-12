Al via le celebrazioni degli 800 anni del Duomo di Cosenza (Di sabato 18 dicembre 2021) Incontro operativo nella sede Arcivescovile della curia di Cosenza tra l’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolé, il rettore della Cattedrale don Luca Perri e i membri dell’associazione 8cento Cosenza aps che si occuperà e coordinerà tutte le iniziative per le celebrazioni degli ottocento anni del Duomo di Cosenza. Un fitto calendario di eventi per coinvolgere i cosentini e solennizzare il più possibile la ricorrenza che ha una forte valenza, non solo dal punto di vista religioso, ma anche storico, artistico, politico, culturale e sociale per l’intera città. La Diocesi intera si sta preparando a celebrare la ricorrenza richiamando e sottolineando il significato religioso e la presenza testimoniale che suggella e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 18 dicembre 2021) Incontro operativo nella sede Arcivescovile della curia ditra l’arcivescovo metropolita di-Bisignano, mons. Francesco Nolé, il rettore della Cattedrale don Luca Perri e i membri dell’associazione 8centoaps che si occuperà e coordinerà tutte le iniziative per leottocentodeldi. Un fitto calendario di eventi per coinvolgere i cosentini e solennizzare il più possibile la ricorrenza che ha una forte valenza, non solo dal punto di vista religioso, ma anche storico, artistico, politico, culturale e sociale per l’intera città. La Diocesi intera si sta preparando a celebrare la ricorrenza richiamando e sottolineando il significato religioso e la presenza testimoniale che suggella e ...

Advertising

angheluruju11 : RT @romatoday: #Testaccio compie 100 anni: al via le celebrazioni dell’anniversario - CosenzaChannel : L'annuncio di Colao oggi alle celebrazioni all'Asi: 'Sarà una costellazione per l'Osservazione della Terra, tempi s… - romatoday : #Testaccio compie 100 anni: al via le celebrazioni dell’anniversario - primogiornale : «Ringrazio chi ha amministrato la città prima di noi perché ha fatto tanto affinché il Centro Ambientale Archeologi… - AntJPlissken : RT @pasquino2000: + + + U L T I M O R A + + + Annullata la messa di salvini. Rimane invece confermata la sua presenza alla prossima Via… -

Ultime Notizie dalla rete : via celebrazioni La tradizione del presepe. Da San Francesco al presepio napoletano Quest'anno le celebrazioni dei presepi viventi, che sono diffuse un po' in tutto il Paese, vedranno limitazioni e sospensioni per via del Covid - 19. A Greccio saranno invece sei le rappresentazioni (...

Mafia: aperta in questura a Palermo la mostra "Il Branco" ... da branco randagio, via via si faranno custodi a guardia della memoria di una città che ha ... La fondazione Falcone e la polizia hanno concepito questo evento come una partenza alle celebrazioni del ...

Liberazione, continuano le celebrazioni della Liberazione con la Fanfara dei carabinieri il Resto del Carlino Al via le celebrazioni degli 800 anni del Duomo di Cosenza Incontro operativo nella sede Arcivescovile della curia di Cosenza tra l’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolé, il rettore della ...

Liberazione, continuano le celebrazioni della Liberazione con la Fanfara dei carabinieri Continuano oggi le celebrazioni della Liberazione di Faenza iniziate ieri (foto). Alle 10, dal ponte delle Grazie, partirà la Fanfara dei carabinieri che passerà da corso Saffi, via Dogana, piazza XI ...

Quest'anno ledei presepi viventi, che sono diffuse un po' in tutto il Paese, vedranno limitazioni e sospensioni perdel Covid - 19. A Greccio saranno invece sei le rappresentazioni (...... da branco randagio,si faranno custodi a guardia della memoria di una città che ha ... La fondazione Falcone e la polizia hanno concepito questo evento come una partenza alledel ...Incontro operativo nella sede Arcivescovile della curia di Cosenza tra l’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolé, il rettore della ...Continuano oggi le celebrazioni della Liberazione di Faenza iniziate ieri (foto). Alle 10, dal ponte delle Grazie, partirà la Fanfara dei carabinieri che passerà da corso Saffi, via Dogana, piazza XI ...