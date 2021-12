Al Quirinale? Una donna a caso: Lilli Gruber, la surreale sparata femminista (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel toto-nomi per il Quirinale ci si mette anche lei: Lilli Gruber. La conduttrice di Otto e Mezzo, ospite di Propaganda Live su La7, si dice speranzosa: "Io non sono capace di fare pronostici, sarà un giallo questa corsa al Colle, ma in questa situazione difficile ci vorrebbe un nome preparato". Eccola poi arrivare al punto: "Magari, perché no, una donna. La possiamo anche cercare tra profili che non sono famosi". Incalzata da Diego Bianchi, la Gruber si dice ottimista e di sperare in una donna al Colle, perché "sarebbe ora". Poi l'elogio a Giorgia Meloni viene spontaneo: "Lei è l'unica leader donna a capo di un partito. Un ruolo che si è guadagnato, al di là di come la si pensi e al di là di alcuni suoi tweet". Poco prima la Gruber ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel toto-nomi per ilci si mette anche lei:. La conduttrice di Otto e Mezzo, ospite di Propaganda Live su La7, si dice speranzosa: "Io non sono capace di fare pronostici, sarà un giallo questa corsa al Colle, ma in questa situazione difficile ci vorrebbe un nome preparato". Eccola poi arrivare al punto: "Magari, perché no, una. La possiamo anche cercare tra profili che non sono famosi". Incalzata da Diego Bianchi, lasi dice ottimista e di sperare in unaal Colle, perché "sarebbe ora". Poi l'elogio a Giorgia Meloni viene spontaneo: "Lei è l'unica leadera capo di un partito. Un ruolo che si è guadagnato, al di là di come la si pensi e al di là di alcuni suoi tweet". Poco prima la...

