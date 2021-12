Aguero | futuro ancora al Manchester City | le ultime sul Kun

(Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il ritiro dal calcio giocato, Sergiopotrebbe tornare alin una nuova veste In settimana, Sergioha annunciato la fine della sua carriera nel calcio giocato. Iniziano già a circolare le prime voci relative a quale potrà essere ora il suo incarico. Secondo quanto riferito da Olè, ilvorrebbe “riportarlo” in Inghilterra, cucendogli il ruolo di ambasciatore del club nel mondo. Al Kun sarebbero pervenute anche offerte da diverse televisioni per il ruolo di commentatore, che al momento avrebbe rifiutato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I Blaugrana sono alla ricerca di un attaccante dopo l'addio di Aguero. Sarebbe questo il motivo per cui El Matador ha rifiutato l'offerta del Boca Junior.