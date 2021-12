Afghanistan, è stato ritrovato il bambino dato in braccio a un soldato Usa e poi scomparso (Di sabato 18 dicembre 2021) Il bambino afgano che, dopo essere stato affidato dai genitori a un Marine statunitense, sembrava essere svanito nel nulla, è stato ritrovato e sta per essere riportato alla famiglia. Sohail Ahmadi, questo il nome del piccolo, si era ritrovato tra le braccia di un soldato statunitense all’aeroporto Hamid Karzai di Kabul durante il ritiro dall’Afghanistan delle truppe e la presa di potere dei talebani. La notizia del suo ritrovamento è stata diffusa dal Times oggi, 18 dicembre, nonostante non esistano ancora conferme ufficiali sulla sua identità. Il piccolo, che adesso ha sei mesi, dopo essere scampato a un tentativo di sequestro, è ora al sicuro ed è stato trovato nell’abitazione di un tassista a Kabul. Sarebbe stato ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilafgano che, dopo essereaffidai genitori a un Marine statunitense, sembrava essere svanito nel nulla, èe sta per essere riportato alla famiglia. Sohail Ahmadi, questo il nome del piccolo, si eratra le braccia di un solstatunitense all’aeroporto Hamid Karzai di Kabul durante il ritiro dall’delle truppe e la presa di potere dei talebani. La notizia del suo ritrovamento è stata diffusa dal Times oggi, 18 dicembre, nonostante non esistano ancora conferme ufficiali sulla sua identità. Il piccolo, che adesso ha sei mesi, dopo essere scampato a un tentativo di sequestro, è ora al sicuro ed ètrovato nell’abitazione di un tassista a Kabul. Sarebbe...

