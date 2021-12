A Torino in 1000 al corteo No green pass Danneggiato un maxischermo della Regione

(Di sabato 18 dicembre 2021) “La gente come noi non molla mai”. È lo slogan delcontro ilpartito da piazza Castello a. A promuovere l’ennesimo sabato contro il certificato verde è la ‘Variante Torinese’. “La lotta contro l’illegittima tessera sanitaria proseguirà a oltranza”, ha detto il leader Marco Liccione. “La maggioranza degli italiani, compresi molti di coloro che si sono sottoposti al siero genico sperimentale anti–Covid, è qui oggi per esprimere il proprio dissenso. Nei confronti del, dello stato di emergenza e per rivendicare le libertà, costituzionalmente garantite, messe in pericolo dal certificato verde”. AnoIl, circa...

