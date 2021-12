A Roma una conferenza sulla Libia per ricomporre gli equilibri (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Italia ospiterà una conferenza internazionale sulla Libia a Roma. Non sono definiti ancora i tempi e nemmeno i temi e gli obiettivi, anche perché teoricamente la prossima settimana in Libia si dovrebbe votare. E dunque: la conferenza parlerà del post-voto, oppure di altro? La seconda ipotesi è più probabile: le informazioni disponibili sostengono che domani, domenica 19 dicembre, la Commissione elettorale libica (dopo una riunione con la commissione parlamentare per le elezioni e il Consiglio supremo della magistratura) renderà pubblico un rinvio delle votazioni. Rinvio su cui non si conosce il futuro: non è chiaro infatti se si tratterà di qualche giorno/settimana, oppure di un tempo indeterminato. Sotto quest’ottica, la conferenza italiana avrebbe un ruolo di ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Italia ospiterà unainternazionale. Non sono definiti ancora i tempi e nemmeno i temi e gli obiettivi, anche perché teoricamente la prossima settimana insi dovrebbe votare. E dunque: laparlerà del post-voto, oppure di altro? La seconda ipotesi è più probabile: le informazioni disponibili sostengono che domani, domenica 19 dicembre, la Commissione elettorale libica (dopo una riunione con la commissione parlamentare per le elezioni e il Consiglio supremo della magistratura) renderà pubblico un rinvio delle votazioni. Rinvio su cui non si conosce il futuro: non è chiaro infatti se si tratterà di qualche giorno/settimana, oppure di un tempo indeterminato. Sotto quest’ottica, laitaliana avrebbe un ruolo di ...

