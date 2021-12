A Giugliano la tradizione della pizza di scarole con l’innovazione della ricetta firmata Delorean

(Di sabato 18 dicembre 2021) Immancabile sulle tavole natalizie ladi, sopratutto nei pranzivigilia di Natale e in quella del 31. Allasi accostacon una variante. Per ogni festività il suo brindisi. E chi dice che con labisogna bere birra? Sono diversi i vini da abbinare alla reginatavola napoletana. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano tradizione

Il Mattino

Nel cuore della città metropolitana di Napoli dove è sempre viva lacircense, Paolo Orfei leggendario acrobata e giocoliere di prestigio, presenta il .... Il Circo di Paolo Orfei ...... Manè - Excellence Made in Puglia Cisternino; Molara - Zungoli; HORECA Pascarella -in ... uomini e donne che con professionalità, quotidianamente preservano qualità,, artigianalità ...Carabinieri arrestano uomo ricercato dal 2012. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato Daniele Pinto, 47enne napoletano. L’uo ...E’ uscito dal portone di casa per ritirare le pizze, ma dinanzi a sé ha trovato i carabinieri. Arrestato Daniele Pinto, 47enne napoletano. L'uomo, affiliato al clan Ciccarelli - Sautto di Caivano, era ...