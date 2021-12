A casa di Chiara Ferragni e Fedez pure i bauli griffati. Ma sapete quanto costano? La cifra (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella casa di Chiara Ferragni e Fedez in tanti si sono accorti di una grande quantità di oggetti preziosi, che costano decisamente una fortuna. Ma stavolta l’attenzione si è concentrata soprattutto su rari bauli che appaiono spesso e volentieri alle spalle dei Ferragnez e dei loro figli. E quando i follower hanno saputo il prezzo sono rimasti sbalorditi. Certo, si poteva ipotizzare che non costassero poco, ma la cifra emersa in queste ore ha fatto sbarrare gli occhi proprio a tutti i loro fan. Qualche giorno fa invece vi abbiamo parlato dell’orologio pieno di diamanti di Chiara Ferragni. Si tratta di un modello con cronografo firmato Hublot, è in oro giallo 18 carati, ha il quadrante nero e il cinturino e il contorno del quadrante ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Nelladiin tanti si sono accorti di una grande quantità di oggetti preziosi, chedecisamente una fortuna. Ma stavolta l’attenzione si è concentrata soprattutto su rariche appaiono spesso e volentieri alle spalle dei Ferragnez e dei loro figli. E quando i follower hanno saputo il prezzo sono rimasti sbalorditi. Certo, si poteva ipotizzare che non costassero poco, ma laemersa in queste ore ha fatto sbarrare gli occhi proprio a tutti i loro fan. Qualche giorno fa invece vi abbiamo parlato dell’orologio pieno di diamanti di. Si tratta di un modello con cronografo firmato Hublot, è in oro giallo 18 carati, ha il quadrante nero e il cinturino e il contorno del quadrante ...

Advertising

chiara_sciuto : RT @Automan20769520: @chiara_sciuto @BELLIPRODUCTION Io farei cosi, Alex. Sfonnerei la porta rossa, mi caricherei Soleil sulle spalle e me… - Automan20769520 : @chiara_sciuto @BELLIPRODUCTION Io farei cosi, Alex. Sfonnerei la porta rossa, mi caricherei Soleil sulle spalle e… - chiara_nardi : E anche quest'anno il rientro in Italia lo abbiamo portato a casa ???????? Welcome back starter pack: - alevalsi : RT @PiemonteDalVivo: #news Chiara Organtini è la nuova project manager per il triennio 2022-2024 della Lavanderia a Vapore, casa europea de… - Antonie07926511 : @GerardoMastino @ChiaraFerragni @Fedez @ManueleMameli Perché la ridicola sarebbe lei che vuole uscire a divertirsi… -