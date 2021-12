1968 | la rivoluzione in Italia | nasce l’Associazione Italiana Calciatori

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 18 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Alessandro Mastroluca) – In due mesi, a Milano, è cambiata la storia del calcio in. Da Milano, il 3 aprile, l’è partita per la Bulgaria per l’andata dei quarti di finale degli Europei. Perdiamo a Sofia 3-2, ma il gol nel finale dell’esordiente Pierino Prati concede agli azzurri una speranza. Sarà l’inizio del primo trionfo europeo della nazionale. Ma nel corso di quella trasferta succede anche qualcos’altro. Sandro Mazzola e Gianni Rivera si fanno promotori di una nuova esigenza, garantire una diversa tutela dei. Vogliono creare un sindacato, e sanno anche a chi vorrebbero affidarlo. Gli scrivono anche una lettera. Si chiama Sergio Campana, ha da poco concluso una carriera da centrocampista che l’ha portato a giocare anche nel Bologna e nel Vicenza e da un anno ha ...