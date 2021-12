17 Dicembre 2021 – Polonia, approvata legge contro la libertà d’informazione televisiva. Francia, ridotto a quattro mesi termine per richiamo vaccino anticovid. Turchia, 22 morti per alcol di contrabbando (Di sabato 18 dicembre 2021) La camera bassa polacca ha ribaltato un veto espresso dalla camera alta a settembre e ha approvato con 229 voti a favore, 212 contrari e 11 astenuti un controverso disegno di legge sui media visto come mirato a colpire la rete televisiva di proprietà americana Tvn, spesso critica nei confronti del governo polacco ultraconservatore. La legge impedirebbe a qualsiasi entità non europea di possedere una partecipazione superiore al 49% in emittenti televisive o radiofoniche in Polonia. Brutte notizie per la libertà di stampa anche in Germania, Eva Flecken, direttrice della Mabb, l’autorità tedesca per i media, ha annunciato l’apertura di un’indagine su Russia Today, il canale di notizie espressione del Cremlino, in seguito al lancio di un programma che non aveva ottenuto la licenza per la ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 18 dicembre 2021) La camera bassa polacca ha ribaltato un veto espresso dalla camera alta a settembre e ha approvato con 229 voti a favore, 212 contrari e 11 astenuti unverso disegno disui media visto come mirato a colpire la retedi proprietà americana Tvn, spesso critica nei confronti del governo polacco ultraconservatore. Laimpedirebbe a qualsiasi entità non europea di possedere una partecipazione superiore al 49% in emittenti televisive o radiofoniche in. Brutte notizie per ladi stampa anche in Germania, Eva Flecken, direttrice della Mabb, l’autorità tedesca per i media, ha annunciato l’apertura di un’indagine su Russia Today, il canale di notizie espressione del Cremlino, in seguito al lancio di un programma che non aveva ottenuto la licenza per la ...

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? - Agenzia_Ansa : Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lock… - NicolaPorro : ?? La lettera della bambina di dieci anni pro vax, la fuga dai ristoranti e lo sciopero flop. Questo e altro nella… - CCISS_Ministero : Lungotevere (RM) traffico rallentato causa traffico intenso tra Roma Incrocio Ponte Vittorio Emanuele II e Incroci… - fulltilt995 : RT @dessere88: 17 dicembre 2021 C'ERA UN TEMPO IN CUI LA RAI ERA UN SERVIZIO PUBBLICO IN CUI CI DICEVA LE COSE COME STAVANO Ecco un servi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dicembre 2021 Bergamo: scossa di terremoto con magnitudo MI 4.4, nessun ferito Oggi 18 dicembre 2021 è stata registrata una scossa di Terremoto con magnitudo di 4.4 in Lombardia, con epicentro in Provincia di Bergamo , a 2km da Bonate Sotto. La scossa è stata sentita anche a Milano e in ...

Un posto al sole trame al 24 dicembre: Ferri furioso con Nunzio, Patrizio contro Palladini La messa in onda di Un posto al sole è confermata nella settimana che va dal 20 al 24 dicembre 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Clara e Patrizio, dopo che la donna deciderà di chiudere la sua ...

Top e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 18 dicembre 2021 AlessioPorcu.it Epic Games Store, Remnant: From the Ashes è il gioco gratis di oggi Remnant: From the Ashes è il gioco gratis di oggi, 18 dicembre 2021, su Epic Games Store: le voci che circolavano nelle scorse ore sono state confermate ufficialmente e il titolo di Gunfire Games ...

Covid, come cambia la scena di lotta contro il contagio e i suoi peggiori effetti Ieri avevamo 20.667 nuovi casi su 776.000 tamponi. Il 14 dicembre 2020 avevamo 12.030 casi ma su 103.000 tamponi e avevamo 491 morti rispetto ai 120 di adesso. La discussione sugli effetti dei vaccini ...

Oggi 18è stata registrata una scossa di Terremoto con magnitudo di 4.4 in Lombardia, con epicentro in Provincia di Bergamo , a 2km da Bonate Sotto. La scossa è stata sentita anche a Milano e in ...La messa in onda di Un posto al sole è confermata nella settimana che va dal 20 al 24in prima visione assoluta. Le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Clara e Patrizio, dopo che la donna deciderà di chiudere la sua ...Remnant: From the Ashes è il gioco gratis di oggi, 18 dicembre 2021, su Epic Games Store: le voci che circolavano nelle scorse ore sono state confermate ufficialmente e il titolo di Gunfire Games ...Ieri avevamo 20.667 nuovi casi su 776.000 tamponi. Il 14 dicembre 2020 avevamo 12.030 casi ma su 103.000 tamponi e avevamo 491 morti rispetto ai 120 di adesso. La discussione sugli effetti dei vaccini ...