Zona gialla: per quali Regioni, regole e Super Green Pass (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese sta portando al ritorno in Zona gialla di diverse Regioni. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese, e mentre il Friuli Venezia Giulia è Passato ufficialmente in Zona gialla dal 29 novembre, e dal 6 dicembre l’Alto Adige, dal 13 dicembre è toccato anche alla Calabria. Tutte queste Regioni resteranno in giallo anche la prossima settimana. Con l’arrivo dei dati ufficiali, lunedì 20 dicembre Passeranno in giallo anche: Veneto; Marche; Liguria; Provincia Autonoma di Trento. Certo la Zona gialla di cui si parla ora non è più rigida come agli albori delle misure restrittive: con il ultimo Decreto varato lo scorso 22 luglio, erano ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese sta portando al ritorno indi diverse. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese, e mentre il Friuli Venezia Giulia èato ufficialmente indal 29 novembre, e dal 6 dicembre l’Alto Adige, dal 13 dicembre è toccato anche alla Calabria. Tutte questeresteranno in giallo anche la prossima settimana. Con l’arrivo dei dati ufficiali, lunedì 20 dicembreeranno in giallo anche: Veneto; Marche; Liguria; Provincia Autonoma di Trento. Certo ladi cui si parla ora non è più rigida come agli albori delle misure restrittive: con il ultimo Decreto varato lo scorso 22 luglio, erano ...

GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - RegLiguria : Da lunedì 20 dicembre #Liguria in zona gialla per almeno due settimane: secondo il report di monitoraggio del Minis… - HuffPostItalia : Veneto, Marche, Liguria e Trento da lunedì in zona gialla - StraNotizie : Liguria zona gialla, Bassetti: 'Non serve a niente' - GazzettadiSiena : Mancano solo cinque posti letto in terapia intensiva per il cambio di colore -