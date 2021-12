Zona gialla Marche da 20 dicembre, obbligo mascherina all’aperto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Marche in Zona gialla da lunedì 20 dicembre, in base all’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che sancisce il passaggio in questa fascia di colore anche per Liguria, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Con la Zona gialla scatta l’obbligo di mascherina anche all’aperto. “Questo passaggio – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – in base all’andamento dell’incremento dei ricoveri in area medica, era previsto per lunedì 27 ma nelle giornate di mercoledì e di ieri si è registrata una forte accelerazione dell’incidenza, superando il fatidico 15% che ci consentiva di restare in Zona bianca. In due giorni abbiamo registrato un incremento superiore a quello di una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021)inda lunedì 20, in base all’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che sancisce il passaggio in questa fascia di colore anche per Liguria, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Con lascatta l’dianche. “Questo passaggio – spiega il presidente della RegioneFrancesco Acquaroli – in base all’andamento dell’incremento dei ricoveri in area medica, era previsto per lunedì 27 ma nelle giornate di mercoledì e di ieri si è registrata una forte accelerazione dell’incidenza, superando il fatidico 15% che ci consentiva di restare inbianca. In due giorni abbiamo registrato un incremento superiore a quello di una ...

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - RegLiguria : Da lunedì 20 dicembre #Liguria in zona gialla per almeno due settimane: secondo il report di monitoraggio del Minis… - fattoquotidiano : Covid, il Veneto anticipa la zona gialla: mascherine all’aperto. E Zaia ordina test per personale sanitario ogni qu… - sano_scettico2 : @dottorbarbieri E come Zaia, anche Fugatti ha 'anticipato la zona gialla'. - Albinocontente4 : ???? ULTIMO MINUTO - UFFICIALE, ALTRE 3 REGIONI IN ZONA GIALLA DA LUNEDÌ ?? -