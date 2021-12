Zona gialla: da lunedì rientreranno anche Liguria, Marche, Veneto e Trento (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da lunedì 20 dicembre nuove Regioni entreranno in Zona gialla, dopo i dati riportati dall’ultimo monitoraggio Speranza firma l’ordinanza Speranza firma una nuova ordinanza, da lunedì prossimo, il 20 dicembre, anche Liguria, Marche, Veneto e Provincia di Trento passeranno in Zona gialla, dato che hanno superato tutte e tre le soglie degli indicatori decisionali: incidenza di casi Covid, occupazione dei posti letto in aerea medica e in terapia intensiva. lunedì 20 dicembre è il primo giorno della settimana di Natale, con la vigilia che sarà venerdì, il giorno di Natale sabato e Santo Stefano la domenica. Per questo motivo le Regioni che resteranno in Zona bianca ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da20 dicembre nuove Regioni entreranno in, dopo i dati riportati dall’ultimo monitoraggio Speranza firma l’ordinanza Speranza firma una nuova ordinanza, daprossimo, il 20 dicembre,e Provincia dipasseranno in, dato che hanno superato tutte e tre le soglie degli indicatori decisionali: incidenza di casi Covid, occupazione dei posti letto in aerea medica e in terapia intensiva.20 dicembre è il primo giorno della settimana di Natale, con la vigilia che sarà venerdì, il giorno di Natale sabato e Santo Stefano la domenica. Per questo motivo le Regioni che resteranno inbianca ...

