Zona gialla: da lunedì 6 regioni cambieranno colore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il numero di contagi e di ricoveri a causa del Covid stanno aumentando e gli amministratori locali hanno deciso di intervenire con restrizioni rigide per contrastare il più possibile la trasmissione del virus. Sono 6 le regioni che da lunedì entreranno in Zona gialla, possibile entrata in Zona arancione per il Friuli Venezia-Giulia. Le regioni che entreranno in Zona gialla Continuano le limitazioni attuate dal governo per contenere i contagi, che sono in forte aumento, durante le festività natalizie. Il ministro della Salute Speranza ha infatti annunciato che da lunedì verrà introdotta una misura che farà entrare in Zona gialla diverse regioni. Si trovano già in ...

GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - RegLiguria : Da lunedì 20 dicembre #Liguria in zona gialla per almeno due settimane: secondo il report di monitoraggio del Minis… - Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - LucaMainoldi : In pratica in zona gialla l'unica regola in più è la mascherina all' aperto? - PolAlberto : RT @andiamoviaora: Grazie ai vaccini la Liguria va in zona gialla per 2 settimane. -