Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 20 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 20 dicembre 2021. Aumentano le zon gialle in Italia, passando da tre a sette a partire dalla prossima settimana. Alle già in "giallo" Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Calabria si aggiungono, con ordinanza di Speranza, anche Trento, Liguria, Veneto e Marche, portando a sette le regioni o Province Autonome nella seconda fascia di rischio in ordine crescente di pericolosità e lasciando quattordici regioni in Zona bianca, anche se i casi aumentano diffusamente. Ci si aspetta infatti che dopo Natale altre regioni possano compiere il salto di colore e alcune che sono già in giallo rischiano ...

