Zendaya dice addio alla lunga chioma fluente e cambia hair look (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo aver sfoggiato la sua lunghissima chioma su diversi red carpet nell’arco del 2021, Zendaya ha deciso di darci un taglio. Non è ben chiaro se l’abbia fatto per discostarsi dal personaggio di MJ nella trilogia di Spider-Man o semplicemente per assecondare un suo desiderio. In ogni caso, la scelta rende sicuramente giustizia alla sua bellezza. L’attrice ha reso scoppiettante questo 2021 con ruoli e look strepitosi sul red carpet, ma ha deciso di salutare l’anno con un long bob ramato. L’attrice ha mostrato il nuovo taglio di capelli via Instagram, pubblicando un selfie e aggiungendo: “Era ora di cambiare“. Il cambio hair look di Zendaya già detta tendenza Il 15 dicembre Spider-Man: No Way Home è arrivato nelle sale cinematografiche ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo aver sfoggiato la sua lunghissimasu diversi red carpet nell’arco del 2021,ha deciso di darci un taglio. Non è ben chiaro se l’abbia fatto per discostarsi dal personaggio di MJ nella trilogia di Spider-Man o semplicemente per assecondare un suo desiderio. In ogni caso, la scelta rende sicuramente giustiziasua bellezza. L’attrice ha reso scoppiettante questo 2021 con ruoli estrepitosi sul red carpet, ma ha deciso di salutare l’anno con un long bob ramato. L’attrice ha mostrato il nuovo taglio di capelli via Instagram, pubblicando un selfie e aggiungendo: “Era ora dire“. Il cambiodigià detta tendenza Il 15mbre Spider-Man: No Way Home è arrivato nelle sale cinematografiche ...

