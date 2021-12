Zaniolo e il digiuno da gol: Roma e Mou puntano su di lui (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Roma e Mourinho puntano su Zaniolo per riprendersi dal periodo no: titolare contro l’Atalanta deve spezzare il digiuno da gol Manca ormai da tanto tempo al gol Zaniolo in campionato. Il classe ’99 deve ritrovare la strada della rete anche per aiutare la Roma ad uscire da questo periodo poco positivo. Contro l’Atalanta Mourinho lo metterà affianco ad Abraham. Un ritorno importante per i giallorossi dopo l’acciacco e la squalifica della giornata scorsa. La società e Mou puntano tutto su di lui, ora Zaniolo deve sbloccarsi e riprendersi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lae Mourinhosuper riprendersi dal periodo no: titolare contro l’Atalanta deve spezzare ilda gol Manca ormai da tanto tempo al golin campionato. Il classe ’99 deve ritrovare la strada della rete anche per aiutare laad uscire da questo periodo poco positivo. Contro l’Atalanta Mourinho lo metterà affianco ad Abraham. Un ritorno importante per i giallorossi dopo l’acciacco e la squalifica della giornata scorsa. La società e Moututto su di lui, oradeve sbloccarsi e riprendersi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

