Zaia e il tampone fai da te in conferenza: “Si fa così” – Video (Di venerdì 17 dicembre 2021) ”Se possibile fatevi un test rapido fai da te prima delle cene natalizie. Sarà anche molto contestato ma è sempre meglio che senza”. Luca Zaia, governatore del Veneto, in conferenza stampa si sottopone ad un tampone rapido per dimostrare la facilità di utilizzo. ”E’ negativo”, dice dopo qualche minuto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) ”Se possibile fatevi un test rapido fai da te prima delle cene natalizie. Sarà anche molto contestato ma è sempre meglio che senza”. Luca, governatore del Veneto, instampa si sottopone ad unrapido per dimostrare la facilità di utilizzo. ”E’ negativo”, dice dopo qualche minuto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

PietroCuratola : RT @fratotolo2: Ordinanza di #Zaia: per il personale sanitario “un tampone ogni 4 giorni indipendentemente dallo stato di vaccinazione”. P… - manuel_y_jesus_ : RT @CT_ildissidente: VENGHINO SIGNORI, VENGHINO: CHE FENOMENI! Luca Zaia ha emesso ordinanza per cui impone ai sanitari tampone molecolare… - libellularib4 : RT @CT_ildissidente: VENGHINO SIGNORI, VENGHINO: CHE FENOMENI! Luca Zaia ha emesso ordinanza per cui impone ai sanitari tampone molecolare… - FabioMegnamix : RT @fratotolo2: Ordinanza di #Zaia: per il personale sanitario “un tampone ogni 4 giorni indipendentemente dallo stato di vaccinazione”. P… - ElfReloaded1 : RT @CT_ildissidente: VENGHINO SIGNORI, VENGHINO: CHE FENOMENI! Luca Zaia ha emesso ordinanza per cui impone ai sanitari tampone molecolare… -