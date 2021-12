Yogurt di latte di bufala, il Gambero Rosso premia l’Azienda agricola San Salvatore di Paestum (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora un prestigioso riconoscimento per l’Azienda agricola San Salvatore e la sua produzione di eccellenza. Lo Yogurt bianco di latte di bufala, infatti, è stato inserito nella guida Top Italian Food & Beverage Experience di Gambero Rosso, lo strumento di consultazione pensato per gli amanti del made in Italy e per gli operatori del settore che promuovono le migliori tradizioni nostrane. Un premio ai valori etici, all’abnegazione e alla ricerca dell’Azienda agricola San Salvatore. Tutto il processo produttivo degli Yogurt, teso fra tradizione e innovazione tecnologica, è parte di una filiera chiusa, che inizia dalla produzione dei foraggi, passa per la produzione del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora un prestigioso riconoscimento perSane la sua produzione di eccellenza. Lobianco didi, infatti, è stato inserito nella guida Top Italian Food & Beverage Experience di, lo strumento di consultazione pensato per gli amanti del made in Italy e per gli operatori del settore che promuovono le migliori tradizioni nostrane. Un premio ai valori etici, all’abnegazione e alla ricerca delSan. Tutto il processo produttivo degli, teso fra tradizione e innovazione tecnologica, è parte di una filiera chiusa, che inizia dalla produzione dei foraggi, passa per la produzione del ...

Advertising

occhio_notizie : La guida Top Italian Food & Beverage Experience ha premiato lo yogurt di latte di bufala dell’azienda agricola di S… - Gioia11625035 : A quella fa male la pancia, non lo so io, si è mangiata, lo yogurt prima di cena, la cena, la pasta, latte e biscot… - anna_t87 : @oll3c4am @KelleddaMurgia @chiara_valerio Ma si stava parlando di trasformare latte in yogurt..quindi o mi parli di… - anna_t87 : @oll3c4am @KelleddaMurgia @chiara_valerio 43800l di latte in yogurt ma quante tonnellate di yogurt, boh! É sbagliata la domanda, scusa. - piratadeisogni : @AnsiAle Fior di latte, caramello salato, pistacchio, yogurt e liquirizia. I miei gusti di sempre. -