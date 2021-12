Yemen, Natale all'inferno. Un rapporto di Oxfam (Di venerdì 17 dicembre 2021) Yemen, Natale all'inferno. Un inferno in terra. Un Paese dimenticato. La nuova escalation di scontri in Yemen ha già costretto oltre 100 mila persone a fuggire dalle proprie case negli ultimi 3 mesi, ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021)all'. Unin terra. Un Paese dimenticato. La nuova escalation di scontri inha già costretto oltre 100 mila persone a fuggire dalle proprie case negli ultimi 3 mesi, ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Yemen. Oxfam lancia un allarme: “Natale di sangue, 100mila in fuga dalle bombe” - zazoomblog : Natale di sangue nello Yemen in 100.000 in fuga dalle bombe: è emergenza umanitaria per i civili - #Natale #sangue… - SecolodItalia1 : Natale di sangue nello Yemen, in 100.000 in fuga dalle bombe: è emergenza umanitaria per i civili… - rita68455390 : RT @globalistIT: Il terribile rapporto su una guerra che non interessa a nessuno - Cesarecast : RT @globalistIT: Il terribile rapporto su una guerra che non interessa a nessuno -