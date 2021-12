WWE | A SmackDown torna Roman Reigns | ecco cosa accadrà nell’episodio di questa settimana

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 dicembre 2021)dellascorsa ha fatto molto rumore l’assenza di, il campione universale che si è preso una meritatadi pausa.di seguito quanto è annunciato per l’episodio disera di, tra cui ovviamente spicca il ritorno del tribal chief. Il campione universalequesto venerdì Dopo essersi preso unadi vacanza in una notte che ha visto Brock Lesnar seminare il caos nello show blu attaccando ancora una volta Sami Zayn e dando la caccia al dirigente WWE Adam Pearce per raccontargli una storia piuttosto minacciosa, il campione universale...